Пекин, 11 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Китайский блогер создал на основе Mercedes-Benz E-Class недорогой уменьшенный аналог Maybach. Снимки с рестайлинговым автомобилем размещены на странице automobiliardent в социальной сети Instagram.

Automobiliardent Mercedes-Benz E 220 d в стиле Maybach

В комплект входят: бамперы, хромированная радиаторная решётка, насадки на выхлопную трубу, а также эмблемы Maybach и шильдики V12. Также для машины предусмотрены оригинальные колесные диски и фары Maybach. Кроме того, автомобиль окрашен в два цвета в стиле Maybach.

Тюнинг подходит для длиннобазной версии седана, который продается на азиатских рынках. Переделка Mercedes-Benz E-Class в Maybach обошлась всего в 1400 долларов (около 110 тыс. рублей).

Ранее компания Mercedes-Benz представила в Австрии новый спецвнедорожник 464 G-Class для военных. Авто создано на основе гражданской версии G-Class и предназначено для спасательных и специальных операций.

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