Тбилиси, 11 октября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. «Случайная оговорка» министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о «возможности рассмотрения правительством вопроса участия в формате 3+3» широко обсуждается с грузинских соцсетях, несмотря на то, что вслед за этим «смелым» замечанием министра МИД Грузии опубликовал «опровержение» и заявил, что Грузия не собирается делать уступки «оккупанту» и не будет переступать «красные линии», каковыми являются суверенитет и территориальная целостность страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

Очередной пост на эту тему на своей странице в соцсети Facebook разместил член «Единого национального движения», бывший глава фракции «Национальное движение» в парламенте 9-го созыва Роман Гоциридзе.

«Министр иностранных дел Залкалиани подсунул нам крайне вредительскую для интересов страны идею — участия в формате безопасности, так называемом три плюс три вместе с Россией. Государственный чиновник, который первым посмел прозондировать это вредительское предложение, должен быть наказан морально и политически. Общество не должно простить ему этой наглой «смелости», он персонально должен понести ответственность и немедленно покинуть занимаемую должность. Этот «тихоня» чиновник не менее (и даже более) опасен, чем те представители правительства, которые отличаются агрессивностью и ненавистью», — написал Р. Гоциридзе.

Он пояснил, что, конечно, «голова» всего — Иванишвили (грузинский олигарх, учредитель ныне правящей «Грузинской мечты»), ответственность которого «неизмеримо велика», но необходимости наказания конкретного министра это вовсе не исключает.

На пост политика откликнулись десятки пользователей, большей частью поддержавшие оценки и инициативы Гоциридзе. Они считают, что нынешняя власть ведет Грузию «в объятия России».

«Они поставили себе цель: максимально изгнать из страны патриотов, остальных максимально притеснять (террором, тюрьмой и т. д.), а пророссийские силы, наоборот, усиливать. И этак через десять лет де-факто контроль России закрепить де-юре», — написала пользователь К.Л.

«Этот вопрос решен, так считают русские. Перед этим они провели большую работу. Это отголосок большого конфликта интересов. Отказ от участия в этом саммите будет означать конфликт со всеми остальными 5 государствами», — поделился своим мнением пользователь Д.Я.

«Значит, чтобы избежать конфликта с Россией и Ираном, мы должны повернуться спиной к Западу и по своей воле засунуть голову в ту ловушку, шанса выйти из которой у нас не будет?» — возразил ему пользователь З.Д.

«Слушай, ты, а когда ваш президент прямо посмотрел в глаза Путину и прочитал в них любовь, это не было кокетничеством перед Россией? А участие в организованном Турцией саммите — это игра с Россией? Ох, вы, несчастные, одного Гарибашвили вы уже отстранили, а второй Залкалиани уйдет в отставку по вашей прихоти», — саркастично заметила автору поста пользователь Т.Ц., явный противник «Единого национального движения».

«Так, значит, участие в саммите вместе с тремя крупнейшими, сильнейшими и агрессивнейшими странами мира (Россией, Турцией, Ираном), даже мысли о том, чтобы найти общий язык с Россией — это вредительство и измена родине? А втягивание в провокационную войну с Россией, уступка ей 20 процентов территорий, а потом выставление ей голых задниц — это невиданная смелость, патриотизм и стремление к Западу?! Может, иногда взглянете на карту мира, дорогие политики-патриоты», — посоветовал автору поста и его сторонникам пользователь Т.К.

«Да они собираются открыть для России границу с Абхазией, под соусом развития торговли! Россия хочет развивать Краснодарский край. Хотят открыть границы с Арменией и запустить транспорт. Пока официально этого не заявляют, но скоро поставят перед фактом», — поделилась своей информацией Э.Н.

«Все меры принимают, только бы обняться с Россией», — констатировал Т.О.