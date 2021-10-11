Москва, 11 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Средняя стоимость строительства одного километра одной полосы автодороги в Российской Федерации составляет от 13 млн рублей до 89 млн рублей. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Росавтодора на запрос информационного агентства о цене дорожного строительства.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Дорога

Как отмечается, на цену строительства автомобильных дорог влияет ширина проезжей части, обочин, разделительной полосы, радиусы кривых, уклоны, капитальность конструкции дорожной одежды, рельеф местности, природно-климатические и инженерно-геологические условия строительства, наличие застройки территории, стоимость строительных материалов, включая затраты на их транспортировку, стоимость возмещения расходов при выкупе земель и выплаты компенсаций, количество и тип пересекаемых и переустраиваемых коммуникаций и другие.

«Одним из основных факторов снижения цены строительства автомобильных дорог является снижение стоимости строительных материалов, включая затраты на их транспортировку», — подчеркнули в пресс-службе.

Значительная часть выделенных на строительство дорог денежных средств уходит на обеспечение надежности сооружений в зонах залегания мерзлого грунта, сейсмически опасных, горных и других районах, которые являются труднопроходимыми.

В Росавтодоре также добавили, что прекратить строительство автодорог в северных регионах нельзя, так как автомобильные дороги — это связующее звено между населенными пунктами страны: «Благодаря им осуществляются социальные и коммерческие перевозки, что способствует экономическому развитию государства».