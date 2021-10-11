В Росавтодоре ответили, сколько стоит построить километр полосы автодороги
Москва, 11 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Средняя стоимость строительства одного километра одной полосы автодороги в Российской Федерации составляет от 13 млн рублей до 89 млн рублей. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Росавтодора на запрос информационного агентства о цене дорожного строительства.
Как отмечается, на цену строительства автомобильных дорог влияет ширина проезжей части, обочин, разделительной полосы, радиусы кривых, уклоны, капитальность конструкции дорожной одежды, рельеф местности, природно-климатические и инженерно-геологические условия строительства, наличие застройки территории, стоимость строительных материалов, включая затраты на их транспортировку, стоимость возмещения расходов при выкупе земель и выплаты компенсаций, количество и тип пересекаемых и переустраиваемых коммуникаций и другие.
«Одним из основных факторов снижения цены строительства автомобильных дорог является снижение стоимости строительных материалов, включая затраты на их транспортировку», — подчеркнули в пресс-службе.
Значительная часть выделенных на строительство дорог денежных средств уходит на обеспечение надежности сооружений в зонах залегания мерзлого грунта, сейсмически опасных, горных и других районах, которые являются труднопроходимыми.
В Росавтодоре также добавили, что прекратить строительство автодорог в северных регионах нельзя, так как автомобильные дороги — это связующее звено между населенными пунктами страны: «Благодаря им осуществляются социальные и коммерческие перевозки, что способствует экономическому развитию государства».