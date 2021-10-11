Новосибирск, 11 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Хирурги Новосибирского онкодиспансера успешно прооперировали 48-летнюю женщину, в брюшной полости которой были обнаружены три огромные опухоли. Пациентка много лет не обращалась к врачам, рассказ заведующий онкогинекологическим отделением Вираб Сисакян.

Nephron Злокачественная опухоль

При этом выросший до огромных размеров живот мешал физической активности, причинял боль и дискомфорт внутренним органам. В итоге она всё же обратилась в поликлинику, откуда после осмотра её направили на консультацию в онкодиспансер.

«Мы удалили матку, придатки, яичники вместе с новообразованиями. Общий вес трех опухолей составил более 30 килограммов. Кровопотеря была минимальной — послеоперационный период прошел благополучно, и женщина уже выписалась домой. Гистологические исследование показало, что одна из опухолей была злокачественной», — уточнил заведующий онкогинекологическим отделением.