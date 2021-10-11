Сургут, Югра, 11 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) на городском кладбище вырыли сотни могил. Видео, доказывающее факт, появилось в социальных сетях и всполошило местных жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nairaland.com Могила

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Автор ролика, размещённого в группе «Подслушано Лянтор» в социальной сети «ВКонтакте», полагает, что таким образом сургутские власти готовятся к четвёртой волне коронавируса.

Как пояснили в горадминистрации Сургута, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним допускается заблаговременное выкапывание могил в связи с климатическими условиями.

«Просим не поддаваться панике, ситуация никак не связана с коронавирусом. Такие работы проводятся каждый год перед заморозками — зимой грунт промерзает на два и более метров. Ежегодно готовится около 600 ям. В этот раз, было подготовлено такое же количество», — отметили в мэрии Сургута.