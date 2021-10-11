Канберра, , 10:19 — REGNUM 11 октября в австралийском штате Новый Южный Уэльс был отменен локдаун. Теперь правительство премьер-министра штата Доминика Перротте намерено, активно работать с федеральным правительством Скотта Моррисона, чтобы дата открытия границ страны была перенесена на более ранний период. Об этом Перротте заявил в ходе пресс-конференции, передает телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Мы не можем жить здесь, словно в королевстве отшельников на другом конце света, мы хотим, чтобы австралийцы вернулись на родину», — заявил Перротте.

В минувшие выходные премьер-министр Нового Южного Уэльса сообщил, что международная граница Австралии может быть открыта уже 1 ноября.

«Если Новый Южный Уэльс может сыграть роль в том, чтобы помочь другим штатам вернуть домой своих австралийцев, мы хотим принять в этом участие, и мы будем работать с другими штатами и территориями», — добавил Перротте.

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