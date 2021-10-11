Киев, 11 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 8832 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 11 октября сообщает украинский минздрав.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса на Украине

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«За сутки 10 октября на Украине зафиксировано 8832 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 863, медработников — 78)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 550 089.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 207 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 58 700.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 292 480 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 13 277 259 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 1 344 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.