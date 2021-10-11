Ташкент, 11 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. За девять месяцев текущего года в Узбекистане зарегистрировано 206,7 тысяч браков, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Госкомстат.

Tintazul Брак

По данным ведомства, больше всего браков в стране зарегистрировано в сентябре — 31,7 тысяч, затем идет август — 31,5 тысяч, а в июле «ячейки общества» создали 25 тысяч человек.

Также сообщается, что что за полгода в Узбекистане было зарегистрировано 19,4 тысяч разводов.