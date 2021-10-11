Нью-Йорк, США, 11 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. У России, благодаря энергетическому кризису, появились дополнительные рычаги давления на мировой арене. При этом США могут потерять свою стратегическую мощь. Такое мнение высказывают авторы статьи, опубликованной газетой The Wall Street Journal.

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Отмечается, что США на фоне миграционного кризиса, инфляции и пандемии ещё не заметили влияние энергетического кризиса. В то время как нацеленная на отказ от горючих ископаемых энергетическая система «усилила зависимость Европы от природного газа, основным поставщиком которого является Россия». Благодаря этому у российского Газпрома, который не торопится ускорить производство, несмотря на запросы от европейских политиков, появился «рычаг стратегического давления».

«В Европе цены на энергию выросли за прошедший год в пять раз, и Владимир Путин (президент РФ — Прим. ИА REGNUM) оборачивает эту ситуацию в пользу России. Энергетика является источником стратегической мощи Америки, которую она рискует разменять на климатические мечты», — отмечается в материала The Wall Street Journal.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября на совещании по вопросам развития электроэнергетики президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может способствовать стабилизации ситуации на рынке газа в Европе, предложив участникам совещания подумать о возможном увеличении предложения на рынке газа через биржу в Санкт-Петербурге. Глава государства отметил, что никому такой спекулятивный ажиотаж не нужен, потому что «за этими ажиотажами там происходят другие малоприятные события».