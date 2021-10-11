Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Законодательному собранию согласовать кандидатуру Максима Мейксина на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов внутренней политики.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Ранее эту должность в Смольном занимал Александр Бельский, избранный недавно депутатом и председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Максим Мейксин — глава Центрального района Санкт-Петербурга с 18 февраля 2019 года. Ранее в течение нескольких лет он работал председателем Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, но в январе 2019 года покинул этот пост и был назначен советником губернатора по вопросам промышленности. Мейксину ставился в заслугу промышленный рост в Петербурге, который в годы его работы главой комитета продолжался более трех лет подряд.

Кандидатура Мейксина направлена на согласование в городской парламент в соответствии со статьями 4 и 5 Закона Санкт-Петербурга «О Правительстве Санкт-Петербурга».