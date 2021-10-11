Москва, , 10:13 — REGNUM Очередной отказ Москвы обсуждать с Украиной вопрос о принадлежности Крыма активно обсуждают в интернете. В частности, люди называют пиаром слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, заявившего, что Украина может вернуть полуостров в течение пяти минут. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

«Они живут в параллельной вселенной, возможно даже в перпендикулярной. Но точно не здесь и сейчас», — считает Алексей Хоп.

«Вопрос с Крымом уже решён его народом. А все эти предположения идиотов — пусть Зе заводит блокнотик и записывает их, — может потом, где-нибудь находясь в изгнании, напишет книгу воспоминаний о своих хотелках и хотелках подчинённых», — пишет Гость из Татарии.

«Пиар, не более. На Украине есть одно негласное правило, если правительство не скажет что нибудь про Крым, хотя бы раз в неделю, то националисты, желчью истекут. Они боятся этого. Вот и говорят, пускай и бред, но говорят.

Нет у них возможности увидеть Крым в своём составе и вряд ли появится такая, ведь Крым, как они обманывают сами себя, не был оккупирован, он был присоединён к Российской Федерации благодаря волеизъявлению, референдуму, демократии. Это решение не правительства РФ, это решение граждан. Что бы Украина не сделала, она получит ответ в десятки раз сильнее содеянного, а любая попытка пойти войной для Украины будет являться самоубийством.

Да, её могут использовать как жертву, подтолкнуть к войне и убить тем самым двух зайцев: избавиться от надоевшей политики Украины и перевернуть ситуацию так, чтоб это казалось агрессией со стороны России, но не более. Никто Украине не поможет в случае чего. Ни США, ни ЕС. Они лишь вздохнут с облегчением и продолжат кричать об агрессивной России», — отмечает А. Кузьмин.

«В данный момент руководству на Украине надо трезво проанализировать о причинах потери Крыма, конфликта в Луганске и Донецке и сделать надлежащие выводы, прекратив братоубийственную бойню. А не заниматься русофобией, ведущей к нагнетанию и отдалению двух братских народов. У нас с ними много общего. 70 лет совместного существования под флагом СССР не прошли бесследно. Многие родственные связи в результате измены и предательства (в начале 90-х годов) по их прихоти оказались разделены», — приводит довод И.

«Крым уже возвращен на историческую Родину, офису Зеленского можно ни о чем не беспокоиться!» — отмечает Татьяна Изорн.

«На Россию все равно накладывали бы санкции без всякого повода, как сейчас на СП2. Вот просто потому что ненавидят страну и как бы ты не приседал перед Западом и США, ты все равно будешь плохим», — замечает Людмила.

«Это и есть болезнь шизофреников доведённых, до абсолюта: это угрозы соседним государствам, что из-за того, что у них всё так плохо, фашитизация страны, воинствующая риторика! Да, лечение предстоит длительным и нужным», — считает Гость.

«За пять минут дела не делаются. Россия и Крым не делимы! Обратной дороги нет и о возвращении забудьте. Это о верности и любви. Например, как бы женщина и мужчина не нравились или очень нравились друг другу-любви нет и все. Любовь и верность на первом месте. Референдум все решил. По любви и согласию. А если по любви и согласию-это навсегда!» — считает Ирина М.

«Как дети в песочнице, верни мне совочек и ведерко. Великовозрастные детки. Это судьбы людей, которые всегда чувствовали себя русскими, невзирая на смешений кровей и национальностей — в ком из нас нет этого коктейля национальностей, но если мы ПО-РУССКИ ГОВОРИМ ДУМАЕМ И ЧУВСТВУЕМ, то никто нас не разлучит!» — заявляет Ч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Москва не будет обсуждать с Украиной вопрос о принадлежности Крыма, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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