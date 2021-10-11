Москва, 11 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. России следует заранее формировать на Украине пророссийскую элиту, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

"То, что с нынешней киевской властью говорить бессмысленно, это факт. Но и просто ждать и надеяться, что новое руководство Украины окажется более вменяемым, тоже не стоит. Украина — это сфера национальных интересов России. И нам нужно заранее формировать там пророссийскую элиту», — рассуждает Журавлёв в Facebook.

Ведь США и ЕС не ждут, они работают, отметил парламентарий. Он уверен, что и России также необходимо работать, чтобы защитить свои интересы на Украине и в других регионах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал для «Коммерсанта» статью об Украине, он считает, что с действующими лидерами страны невозможно вести переговоры и нужно дождаться «вменяемого руководства».