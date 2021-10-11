В Калужской области одобрили программу развития экспортного потенциала
Калуга, 11 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Калужской области определены основные цели, задачи и ключевые показатели по развитию экспортной деятельности. В программу включены детализированные мероприятия по реализации экспортной составляющей стратегии региона, которые обеспечат увеличение объема несырьевого экспорта, а также создадут условия для роста числа экспортно ориентированных компаний. Об этом 11 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание областного правительства.
По информации министерства экономического развития региона, в 2020 году общий объем экспорта Калужской области составил один миллиард долларов США. Торговля осуществлялась со 125 странами мира. Наибольший объем экспортных поставок пришёлся на Казахстан, Белоруссию, Польшу и Германию. Основные товарные группы экспорта — металлы и изделия из них, машиностроительная продукция, древесина и бумажные изделия, химическая продукция.
Для обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в российских субъектах разработан Региональный экспортный стандарт 2.0. Он предусматривает внедрение комплекса мер, которые помогут сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта и обеспечить вовлечение органов исполнительной власти и представителей бизнес-сообщества в процесс реализации региональной политики в области поддержки и развития экспортной деятельности. Один из инструментов данного стандарта — разработка и утверждение программы развития экспорта субъекта Российской Федерации до 2024 года и определена задача по достижению объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд долларов США в год.