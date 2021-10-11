Калуга, 11 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Калужской области определены основные цели, задачи и ключевые показатели по развитию экспортной деятельности. В программу включены детализированные мероприятия по реализации экспортной составляющей стратегии региона, которые обеспечат увеличение объема несырьевого экспорта, а также создадут условия для роста числа экспортно ориентированных компаний. Об этом 11 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

По информации министерства экономического развития региона, в 2020 году общий объем экспорта Калужской области составил один миллиард долларов США. Торговля осуществлялась со 125 странами мира. Наибольший объем экспортных поставок пришёлся на Казахстан, Белоруссию, Польшу и Германию. Основные товарные группы экспорта — металлы и изделия из них, машиностроительная продукция, древесина и бумажные изделия, химическая продукция.

Для обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в российских субъектах разработан Региональный экспортный стандарт 2.0. Он предусматривает внедрение комплекса мер, которые помогут сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта и обеспечить вовлечение органов исполнительной власти и представителей бизнес-сообщества в процесс реализации региональной политики в области поддержки и развития экспортной деятельности. Один из инструментов данного стандарта — разработка и утверждение программы развития экспорта субъекта Российской Федерации до 2024 года и определена задача по достижению объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд долларов США в год.