Пермь, 11 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Перми с мая задержаны 163 расклейщика объявлений. Они занимались своей деятельностью незаконно, сообщает пресс-служба мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стенд информации заклеен разными объявлениями

Больше расклейщиков выявлено в Мотовилихинском и Свердловском районах. Они расклеивали объявления финансового характера, о строительных и ремонтных услугах.

В отношении 97 расклейщиков уже вынесены решения об административном наказании. Стоит отметить, за расклейку объявлений в неположенных для этого местах предусмотрены штрафы. Их размер варьируется от 2 тыс. рублей до 30 тысяч рублей.