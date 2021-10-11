Джакарта, , 10:10 — REGNUM Правительство Саудовской Аравии разрешило паломникам из Индонезии посетить Мекку, сообщает Sindonews.

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Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объявила о решении властей Саудовской Аравии.

«Посольство Саудовской Аравии в Джакарте получило информацию от компетентных сторон в Саудовской Аравии относительно мер по возобновлению умры для индонезийских паломников», — заявила Ретно Марсуди.

МИД Индонезии продолжит координировать свои действия с министерствами религии и здравоохранения, а также с соответствующими властями Саудовской Аравии в отношении реализации новой политики правительства Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиипровела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Сербии.

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