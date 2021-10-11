Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге разыскивают водителя маршрутки, который в ссоре ударил ножом в грудь своего коллегу из другой маршрутки прямо во время перевозки пассажиров. Идет розыск злоумышленника. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Mr Seb Нож

Конфликт между водителями маршрутного такси произошел 9 октября. Около 16:18 мск в дежурную часть поступило сообщение от пассажира. Очевидец рассказал, что на пересечении Витебского проспекта и улицы Пушкинской в поселке Шушары водителя маршрутки, в которой он едет, ударили ножом. Как выяснилось, между 55-летним и 49-летним водителями произошла ссора из-за пассажиров. В результате старший из них ударил коллегу ножом в грудь.

«Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в полиции.