Киев, , 10:06 — REGNUM На Украине петиция с требованием запретить концерты и выступления российских артистов набрала необходимое для ее рассмотрения количество голосов, сообщается на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что петиция по состоянию на 11 октября набрала 25 135 голосов.

«Граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений — артисты/артистки, актеры/актрисы на самом деле не несут никакой культуры, — говорится в тексте петиции. — Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым — поддержали — оккупацию Крыма и развязывание Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России».

Автор петиции исключение для запрета допустил «только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие».

Как сообщало ИА REGNUM, черный список деятелей культуры власти Украины обнародовали в августе 2015 года. В него попали Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.

Кроме того, служба безопасности Украины (СБУ) ведёт расследование против 59 российских артистов, которые «незаконно посещали Крым».