На Украине зарегистрировали петицию о запрете концертов артистов из России
Киев, 11 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. На Украине петиция с требованием запретить концерты и выступления российских артистов набрала необходимое для ее рассмотрения количество голосов, сообщается на сайте президента страны Владимира Зеленского.
Отмечается, что петиция по состоянию на 11 октября набрала 25 135 голосов.
Автор петиции исключение для запрета допустил «только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие».
Как сообщало ИА REGNUM, черный список деятелей культуры власти Украины обнародовали в августе 2015 года. В него попали Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.
Кроме того, служба безопасности Украины (СБУ) ведёт расследование против 59 российских артистов, которые «незаконно посещали Крым».