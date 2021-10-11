Кызыл, 11 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Туве с начала года правоохранители задержали 23 педагога, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в их числе оказались восемь учительниц.

(сс) takahiro taguchi За рулем

Кроме того, от управления были отстранены 16 технических работников образовательных учреждений, в том числе истопники, сторожи и вахтёры, севших за руль в пьяном виде.

В адрес ведомств и организаций, работники которых уличены в совершении подобных нарушений, внесены представления.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 октября в республике произошло ДТП, в котором погиб один педагог, а второй получил травмы. По данным МВД, за рулём находился их бывший коллега в состоянии алкогольного опьянения.