Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Высокопоставленный чиновник Пентагона предупредила Австралию о наращивании военной мощи Китая и об угрозе, которую Пекин представляет для Австралии и баз США в Тихом океане. Об этом 11 октября сообщил телеканал Nine News.

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По словам заместителя министра обороны Кэтлин Хикс, у правительства США есть «реальные причины для беспокойства» по поводу расширения военных возможностей Китая в регионе. Но она подчеркнула, что США и их союзники в Тихоокеанском регионе стремятся снизить напряженность и не вступают в гонку вооружений.

По ее словам, растущая военная угроза со стороны Пекина представляет собой серьезную проблему для Австралии, а также для американских территорий Гуама и Гавайев.

«Китайцы стремительно наращивают свои возможности. Эти возможности, конечно же, включают развитие подводного флота … Наша цель не состоит в развязывании любого конфликта, военного конфликта, например, с Китаем. Она заключается в снижении трений и демонстрации реального сдерживающего фактора», — отметила Хикс в ходе пресс-конференции.