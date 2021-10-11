Канберра, 11 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Австралийский современный психоделик-рок проект Tame Impala, единственным постоянным участником которого является Кевин Паркер, анонсировал Делюкс-издание своего последнего на данный момент альбома «The Slow Rush», вышедшего в феврале прошлого года. Об этом сообщает портал Pithfork.

Музыка

Кевин Паркер также выпустил ремикс-версию на трек «Breathe Deeper» в исполнении американского рэпера Lil Yachty, а вместе с песней и клип, который доступен для просмотра на официальном YouTube-канале Tame Impala. Издание на физическом носителе будет включать в себя две пластинки в конверте с новой обложкой альбома, 40-страничный буклет и календарь на 2050 год. В расширенной версии лонгплея будут добавлены два ранее невыпущенных би-сайда, ремикс-версия «Patience», а также переработки других треков.

На данный момент Кевин Паркер со своей группой проводит концертное турне по Северной Америке. Расширенное издание альбома «The Slow Rush» в цифровом и физическом формате 18 феврале 2022 года на лейбле Interscope.