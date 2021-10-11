Рыбинск, Ярославская область, 11 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области ООО «Итлан» не выплатило своим сотрудникам зарплату на общую сумму 2 миллиона 270 тысяч 954 рубля. Возвращали деньги через суд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Рыбинский городской суд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Иски к предприятию подавали сами граждане, частично помогала и прокуратура. Первое дело поступило в суд ещё в июле 2020 года. Всего к фирме предъявили претензии 26 раз. По 12 судебным разбирательства решения опубликованы.

Помимо долга по зарплате ООО также должно выплатить истцам 92 тысячи рублей в счёт компенсации морального вреда.