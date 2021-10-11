Сантьяго, 11 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Во время протестной акции в защиту прав и интересов коренных народов, которая состоялась в столице Чили 10 октября, погиб один человек. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба чилийских карабинеров на своей странице в соцсети Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Чили

Как рассказал на обнародованной пресс-службой видеозаписи представитель карабинеров генерал Энрике Монрас Альварес, во время проведения демонстрации участники протестной акции начали бросать петарды в правоохранителей и одна из них попала в женщину.

«Во время демонстраций группа людей в капюшонах постоянно атаковала карабинеров петардами…, одна из них попала в одного из протестующих. К сожалению, этот человек в результате серьезности полученных травм скончался сегодня днем», — сказал он.

При этом, по данным местных СМИ, погибшей оказалась 43-летняя Денисс Кортес Сааведра, учившаяся на третьем курсе юридического факультета в одном из вузов в Сантьяго. Женщину госпитализировали после произошедшего и прооперировали, однако ее жизнь спасти не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что группа представителей профсоюзов дорожных рабочих Болгарии блокировала центральные улицы, проспекты и площади болгарской столицы.