Мельбурн, Австралия, , 10:02 — REGNUM Депутат от Лейбористской партии Австралии Люк Доннеллан объявил о своей отставке с поста министра по защите детей и министра по вопросам инвалидности, старения и опекунства. Он покинет кабинет премьер-министра штата Виктория Дэниэла Эндрюса после того, как 11 октября в его адрес были обнародованы обвинения в подкупе политиков. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, в ходе слушаний Независимой антикоррупционной комиссии (IBAC) Доннеллана обвинили в оплате членства лейбористов в целях наращивания политического влияния, что по австралийскому законодательству запрещено.

«Я согласен с тем, что ранее нарушал правила партии, будучи министром … Но позвольте мне быть предельно ясным: я никогда не злоупотреблял государственными фондами или ресурсами. И это не имеет абсолютно никакого отношения к моим сотрудникам», — заявил Доннеллан перед журналистами, сообщая о своей отставке.