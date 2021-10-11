Тегеран, 11 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Между Ираном и Арменией планируется проложить новый маршрут, который будет проходить через Грузию. Об этом замминистра дорог и городского развития Ирана Хейрулла Хадеми сообщил в интервью иранскому агентству ILNA.

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«Армения планирует создать новый транзитный маршрут из Ирана в Грузию. Мы заявили о готовности участвовать в строительстве этой дороги», — сказала замминистра.

Он сообщил, что Тегеран и Ереван договорились о создании ряда альтернативных дорог на территории Армении в обход района, перешедшего под контроль Азербайджана. Там с иранских автомобилей начали взымать сбор за проезд.

Стоит отметить, что в последнее время отношения между Ираном и Азербайджаном напряжены. 12 сентября сотрудники полиции Азербайджана задержали двух иранских водителей грузовиков, заехавших с территории Армении на подконтрольную Баку дорогу.