Якутск, 11 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Ректор Малой академии наук Василий Павлов, уволенный из-за сопротивления размещению ковидного госпиталя в здании центра для одарённых детей республики, будет восстановлен в должности. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев, сообщает 11 октября корреспондент ИА REGNUM,

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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«История с Малой академией наук — это показатель того, что в правительстве творится. Как лебедь, рак и щука — классический пример. Все решения по Павлову должны быть отменены, если они были приняты в течение ближайшего часа», — обратился глава региона к министру образования Якутии Михаилу Сивцеву.

Главу министерства образования ждёт выговор за то, что «в нарушение трудового договора неподписанные приказы заставляет подписывать».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии из-за COVID-19 остановлена работа центра выявления и поддержки одарённых детей — Малой академии наук. С её ректором Василием Павловым расторгнут трудовой договор из-за его отказа предоставить здание центра для размещения ковидного госпиталя.