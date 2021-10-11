Глава Якутии распорядился отменить увольнение ректора Малой академии наук
Якутск, 11 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Ректор Малой академии наук Василий Павлов, уволенный из-за сопротивления размещению ковидного госпиталя в здании центра для одарённых детей республики, будет восстановлен в должности. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев, сообщает 11 октября корреспондент ИА REGNUM,
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Главу министерства образования ждёт выговор за то, что «в нарушение трудового договора неподписанные приказы заставляет подписывать».
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии из-за COVID-19 остановлена работа центра выявления и поддержки одарённых детей — Малой академии наук. С её ректором Василием Павловым расторгнут трудовой договор из-за его отказа предоставить здание центра для размещения ковидного госпиталя.