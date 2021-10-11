Челябинск, 11 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Челябинске идёт высадка новых даурских лиственниц взамен тех, что были вырублены в июне. Об этом пишут СМИ.

Алексей Лазарев Лиственница и подъездной круг у дома-музея

Так, 8 октября молодые деревья появились на проспекте Ленина. Их высадили как раз на месте ранее вырубленных. А 11 октября десять новых растений появится в Тракторозаводском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, вырубка лиственниц времён русско-японской войны вызвал широкий резонанс. По итогам проверки следственные органы завели уголовное дело.