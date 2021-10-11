Партизанск, Приморский край, 11 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Приморском крае задержаны четыре местных жителя в возрасте от 29 до 49 лет, которые занимались хищением нефтепродуктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ в ДФО.

wilhei Канистры с топливом

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Следователями Находкинского линейного отдела установлено, что жители Партизанска, являющиеся сотрудниками железнодорожной станции, имея доступ к маршрутам машинистов тепловозов и оформлению заявок об экипировке маневровых тепловозов, вносили в них несоответствующие данные о заправке топливом.

После чего, отдавали своему 41-летнему посреднику, водителю бензовоза, заявку с недостоверными данными, которые он предоставлял на Партизанскую базу топлива для наполнения цистерны автомашины бензовоз и последующей экипировке маневровых тепловозов. Позже это топливо похищалась и сбывалось третьим лицам, а вырученные деньги похитители делили между собой.

Следователями доказана причастность обвиняемых к хищению свыше 60 тонн топлива на общую сумму порядка 2 млн рублей.

Возбужденно уголовное дело. Фигурантам грозит максимально до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске завершено расследование уголовного дела о хищении 2,3 млн рублей бюджетных средств при строительстве многофункциональной ледовой арены.