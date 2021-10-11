Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге неизвестные злоумышленники потушили сигарету об руку ребенка и похитили у него телефон. Злоумышленников разыскивает полиция. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сигарета

Всё произошло в Красносельском районе Северной столицы 10 октября около 19:30 мск. В полицию обратился 29-летний мужчина, который рассказал, что около 16:30 у дома 22 по улице Пограничника Гарькавого был совершен грабеж в отношении его сына. Трое неизвестных прижгли правую руку 10-летнего ребенка сигаретой, после чего отняли у него мобильный телефон.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», — отметили в ведомстве.