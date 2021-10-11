Улан-Удэ, 11 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Прокуратура выявила нарушения в работе лечебно-исправительного учреждения №5 управления ФСИН по Бурятии. Об этом по итогам проверки сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

В частности, руководство учреждения, по данным прокуратуры, допускала ненадлежащее реагирование на нарушения осужденными режимных требований. Не все из них были обеспечены вещевым имуществом в полном объёме.

«В нарушение трудового законодательства троим работающим осужденным не выданы средства индивидуальной защиты», — отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, на ряде объектов противопожарные средства оставались без ремонта и техобслуживания.

В связи с этим в адрес начальника регионального управления ФСИН было внесено представление. Частично нарушения были устранены уже в ходе проверок.