Ярославль, 11 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Ярославле городские власти решили ограничить места проката и движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pulux11 Прокат электросамокатов

Мэрия подготовила проект изменений в правила благоустройства города. Главных новшеств два. Во-первых, оставлять прокатные самокаты можно будет лишь в строго отведённых местах — в местах проката. Сейчас пользователь средства индивидуальной мобильности может оставить его в любом месте. Там их берёт либо следующий арендатор, либо владелец самокатов. Во-вторых, власти смогут определить зоны, где запрещено использование средств индивидуальной мобильности.

Места проката будет определять сама мэрия. Они не должны будут располагаться на газонах, на остановках общественного транспорта, не ближе 10 метров от школ и детских садов. Кроме того, площадки не должны мешать движению пешеходов.

На каждой площадке владелец должен будет разместить конструкцию для крепления электросамокатов. Внешний вид этой конструкции также разработает мэрия.

Пока неясно, как власти будут предупреждать горожан о том, где запрещено движение электросамокатов. В проекте обязанность информировать пользователей власти возлагают на владельцев прокатных средств индивидуальной мобильности.

Сейчас документ существует в виде проекта. По нему должны пройти публичные слушания, затем изменения в правила благоустройства должен утвердить муниципалитет Ярославля.