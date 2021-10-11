Вашингтон, 11 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Специалисты американского канала, которые занимаются тестированием внедорожной техники, испытали российскую УАЗ «Буханку» и Jeep Wrangler в условиях бездорожья. Видео с тест-драйвом размещено на YouTube-канале The Fast Lane Truck.

High Contrast Автомобиль УАЗ-452

В испытаниях принимал участие Jeep Wrangler 1987 года и «УАЗ 452» 1992 года. «Буханка» преодолела весь маршрут вслед за Jeep. Хотя в одном месте не с первого раза. Водителю пришлось прибавить скорости, чтобы заехать в горку с неровной дорогой.

«Вот что я выяснил сегодня: «Буханка» хороша на бездорожье, Jeep — еще лучше. Но я думаю, что с точки зрения механики не стоит менять что-то в «Буханке», потому что у нее большой клиренс, хорошие шины», — отметил водитель УАЗа.

По словам специалистов канала, «Буханка» создана «для работы, а не для комфорта». При этом они отметили, что в машине можно перекусить, воспользовавшись раскладным столиком.

Ранее было опубликовано видео, в котором Mercedes-Benz S-Class не смог обогнать в дрэг-заезде электромобиль Tesla Model S P100D.

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