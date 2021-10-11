Новосибирск, 11 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В гимназию № 15 в Дзержинском районе Новосибирска сегодня днём, 11 октября, вызвали полицию. Это было сделано после появления в школьных чатах информации о возможной стрельбе в учреждении, сообщают «НГС Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Директор гимназии № 15 в чатах школьников увидела намёк на то, что возможна стрельба в школе. По необходимому регламенту связались с УВД Ленинского района. Вызвали туда патруль», — уточнили во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области.

По предварительным данным, тревога была ложной.