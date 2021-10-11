Элиста, , 09:53 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ «О руководителе управления по противодействию коррупции при главе Республики Калмыкия». Возглавил ведомство Санал Коджаев.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Назначить Коджаева Санала Александровича руководителем управления по противодействию коррупции при главе Республики Калмыкия с заключением срочного служебного контракта», — говорится в документе.

Управление по противодействию коррупции при главе Калмыкии было создано в декабре 2019 года. В первый год работы удалось на четверть увеличить количество выявляемых коррупционных нарушений.