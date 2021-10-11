Элиста, 11 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ «О руководителе управления по противодействию коррупции при главе Республики Калмыкия». Возглавил ведомство Санал Коджаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Назначить Коджаева Санала Александровича руководителем управления по противодействию коррупции при главе Республики Калмыкия с заключением срочного служебного контракта», — говорится в документе.

Управление по противодействию коррупции при главе Калмыкии было создано в декабре 2019 года. В первый год работы удалось на четверть увеличить количество выявляемых коррупционных нарушений.