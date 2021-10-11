Абакан, 11 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Вакцинация от COVID-19 в Хакасии идёт в штатном режиме, однако её темпы продолжают оставаться низкими. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в республиканском министерстве здравоохранения.

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка вакцины Гам-КОВИД-Вак

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По данным минздрава, в среднем за сутки в Хакасии вакцинируют 550 человек. На сегодняшний день от коронавируса привиты 179 488 жителей региона. Получили обе дозы вакцины, завершили вакцинацию 155 529 человек.

Исполнение плана вакцинации в Хакасии составляет более 55%. Охват вакцинацией населения старше 60 лет — почти 51%. Между тем для создания коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения республики (322 тысячи человек).

По словам министра здравоохранения Хакасии Олега Ананьевского, сегодня «тяжело и в массовом порядке» заболевают те жители, которым необходима ревакцинация. Они были привиты более шести месяцев назад. Министр призвал население региона «не пренебрегать вакцинацией и ревакцинацией от COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Хакасии развёрнуто 1286 коек для ковид-пациентов. Доля свободного конечного фонда — 8%.