Пхеньян, , 09:52 — REGNUM Одним из главных приоритетов властей КНДР должно стать улучшение условий жизни граждан. Об этом в ходе выступления по случаю 76-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает South China Morning Post.

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Ким Чен Ын призвал чиновников преодолеть «мрачную ситуацию», с которой сталкивается страна, и приложить более активные усилия для улучшения условий жизни своего народа. По его словам, партийные чиновники не должны желать привилегий и преференций и «всегда должны учитывать, не нарушают ли их действия интересы людей и не причиняют ли им неудобства».

Официальное Центральное информационное агентство Кореи в Пхеньяне сообщило, что Ким Чен Ын в своей речи 10 октября подтвердить, что его партия полна решимости достичь экономических целей, поставленных в ходе съезда в январе 2021 года. Северокорейский лидер добавил, что партия по-прежнему полна решимости эффективно продвигать пятилетний план, направленный на стимулирование «национальной экономики и решение проблем граждан с продовольствием, одеждой и жильём».

Издание отмечает, что празднование 76-летие с момента создания правящей партии в КНДР 10 октября прошло без военного парада или какой-либо другой демонстрации силы, ограничившись художественными представлениями, гала-концертами и фейерверком в Пхеньяне.