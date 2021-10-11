Орск, Оренбургская область, 11 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области уволен первый заместитель прокурора Октябрьского района Орска. Обнаруженный в городе склад с суррогатным алкоголем, который проходит по резонансному уголовному делу, принадлежал супруге советника юстиции, сообщает портал ORSK.RU со ссылкой на свои источники.

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По данным информресурса, после выявления такого факта заместителю прокурора района предложили уволиться. В органах прокуратуры он прослужил 20 лет.

Получить оперативно комментарий в областной прокуратуре корреспонденту ИА REGNUM не удалось. Напомним, на востоке Оренбургской области произошла массовая гибель людей после употребления суррогатного алкоголя, в котором присутствовал метанол. В рамках расследования уголовного дела в Орске обнаружен склад с поддельным спиртным.