Белград, , 09:49 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин не видит со стороны ЕС стремления заставить власти Косова выполнять договорённости.

Александр Вулин Mediaportal.vojvodina.gov.rs

Он выразил мнение, что действующие договорённости, «как и другие договорённости, достигнутые с косовскими албанцами, будут выполнены». Вместе с тем косовские албанцы не соблюдают соглашения, отметил он.

«Не вижу со стороны ЕС волю к тому, чтобы вынудить (косовского премьера Альбина) Курти выполнять договорённости», — сказал Вулин в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 октября в Белграде во время совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции заявил, что диалог между Белградом и Приштиной должен основываться на Резолюции 1244 СБ ООН.

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