Артём, Приморский край, 11 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Артёме Приморья на крыльце отдела полиции 11 октября умер пожилой мужчина, пишет «Золотой мост».

Мвд.рф Полиция

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Отмечается, что пенсионер не раз обращался к правоохранителями с просьбой рассмотреть его жалобу. В последний день обращения он требовал, чтобы ему помогли быстрее, но в полиции мужчину попросили подождать. Он вышел на крыльцо и умер.

Предварительная причина смерти — остановка сердца. Помочь пенсионеру не смогли.

С какой просьбой обращался мужчина — не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске по факту смерти мужчины в сауне возбудили уголовное дело.