Индонезия получила более 2 млн доз вакцины Pfizer
Джакарта, 11 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Правительство Индонезии получило 2 000 700 млн доз вакцины Pfizer против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
Иван Шилов ИА REGNUM
Pfizer
«Закупка вакцины направлена на поддержание запасов вакцин в стране», — заявила официальный представитель министерства здравоохранения Индонезии Сити Надия Тармизи.
В Индонезии насчитывается 280 527 920 доз вакцины против коронавируса.
Правительство продолжает упорно работать над обеспечением запасов вакцин и ускорением их распространения по всей Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии увеличилось количество спортсменов и официальных лиц, подвергшихся воздействию коронавируса на национальной неделе спорта в Папуа.