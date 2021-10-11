Джакарта, 11 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Правительство Индонезии получило 2 000 700 млн доз вакцины Pfizer против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

«Закупка вакцины направлена на поддержание запасов вакцин в стране», — заявила официальный представитель министерства здравоохранения Индонезии Сити Надия Тармизи.

В Индонезии насчитывается 280 527 920 доз вакцины против коронавируса.

Правительство продолжает упорно работать над обеспечением запасов вакцин и ускорением их распространения по всей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии увеличилось количество спортсменов и официальных лиц, подвергшихся воздействию коронавируса на национальной неделе спорта в Папуа.