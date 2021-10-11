Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге оперативным службам удалось вернуть в семью похищенную почти неделю назад беременную женщину. В ход пошли 10 млн рублей «Банка приколов», а также слаженная работа следователей и полицейских. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Meelimello Похищение

Сообщение о похищении находящейся на пятом месяце беременности 35-летней жительницы Гатчинского района Ленинградской области поступило в полицию от ее гражданского мужа, 46-летнего бизнесмена. Мужчина рассказал, что женщина выехала от дома в деревне Большие Колпаны на своем BMW в ночь на 2 октября, а на следующий день около 18:00 мск ему поступило сообщение с требованием подготовить за е освобождение 10 млн рублей. Бизнесмен самостоятельно занялся поисками, но ему удалось найти только машину, брошенную на соседней улице.

«К розыску пропавшей были привлечены оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России. Все это время родственникам женщины поступали сообщения с требованием выкупа. Под контролем сотрудников уголовного розыска было принято решение провести операцию по передаче денег. Правда вместо настоящих купюр была подготовлена «кукла» из билетов «Банка приколов». На встречу с вымогателем пошла мать пропавшей женщины», — рассказали в ведомстве.

Поскольку у правоохранительных органов не было уверенности в том, что выкуп будет забирать сам похититель, а не посредник, было решено проследить за тем, кто придет за деньгами. 10 октября, после того как злоумышленник несколько раз поменял место передачи средств, мать похищенной приехала к станции метро «Политехническая», где оставила сумку с деньгами на скамейке у дома.

«Спустя некоторое время подъехал мужчина на велосипеде, схватил пакет с выкупом и уехал», — рассказали в Главке.

После того как правоохранительные органы убедились, что велосипедист и есть похититель — мужчина пересел в «Волгу» и начал пересчитывать деньги — его задержали. Было установлено место, где удерживали похищенную. Почти неделю она провела в заточении в съемной квартире дома 9 по улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области.

«Полицейские освободили ее. Сейчас ее жизни ничего не угрожает», — уточнили в пресс-службе.

Как в свою очередь сообщили в СУ СКР по Ленинградской области, сразу после похищения беременной было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Дело взял на контроль заместитель председателя СКР Александр Клаус. Благодаря грамотно спланированной совместной работы следователей, следователей-криминалистов и сотрудников полиции, удалось установить лицо, причастное к его совершению. Им оказался 51-летний уроженец Альметьевска, который рассказал, что пошел на преступление из-за долга, который якобы ему не возвращал бизнесмен.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — подытожили в СУ СКР по Ленобласти.