Пенза, 11 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко произвел новые кадровые назначения. Об этом стало известно во время оперативного совещания в понедельник, 11 октября.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

Так, временно исполняющим обязанности главы минэкономразвития и промышленности стал Алмаз Хакимов, врио министра государственного имущества — Андрей Кудинов. Пост временно исполняющей обязанности начальника департамента по регулированию тарифов и энергосбережению заняла Наталья Клак. Александр Понякин возглавил департамент по охране памятников истории и культуры, департамент по делам архивов — Зуфяр Бибарсов.

В должности министра сельского хозяйства Пензенской области утвержден Роман Калентьев, Любовь Финогеева стала министром финансов региона. Павел Маслов назначен министром внутренней и информационной политики Пензенской области, министром цифрового развития, транспорта и связи стал Сергей Балакин, должность министра общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области получил Василий Ложкин.

Как отметил Олег Мельниченко, кадровый процесс достаточно долгий, дальше будут новые назначения. Губернатор пожелал всем хорошей плодотворной работы.

«Напоминаю, что назначение на должность без приставки «врио» не означает, что можно расслабиться и ничего не делать. Это говорит о том, что оказано доверие и доверие надо оправдывать. Это в первую очередь доверие населения Пензенской области и мое как губернатора региона», — добавил Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, 4 октября на посту вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области был утвержден Сергей Федотов.

Читайте также: В правительстве Пензенской области прозошло несколько кадровых назначений