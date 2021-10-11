Горно-Алтайск, 11 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска и шести сельских районов. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 21 981.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 6, за весь период — 20 692. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 243, за весь период — 289 899», — добавили в штабе.