Киев, 11 октября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Между Россией и Украиной возможен только «гибридный мир», считает бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Павел Климкин

«Конечно, я за то, чтобы мы не вели боевых действий. Но мы все прекрасно понимаем, что с Россией возможен только гибридный мир», — сказал он в эфире телеканала «Обозреватель».

По его мнению, Вооруженные силы Украины сильны с моральной точки зрения, но не обладают достаточной мощью в сугубо военном смысле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Климкин заявил, что главным союзником Украины в противостоянии с Россией являются США. По его словам, украинская сторона сегодня «может полагаться только на силу и жесткость американцев».

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