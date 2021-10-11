Ростов-на-Дону, 11 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сгорел пассажирский автобус. Огонь вспыхнул во время очередного рейса. Информацию ИА REGNUM подтвердили в региональном управлении МЧС России.

Gruznov Горящий автобус

Инцидент случился вечером 10 октября на проспекте Королёва. К остановке «Улица Вологодская» прибыли пять человек и одна единица техники. В ведомстве уточнили, что пострадавших среди пассажиров нет.

ИА REGNUM сообщало, что серия подобных происшествий произошла весной и летом 2021 года. Несколько пассажирских автобусов сгорели практически полностью. Причиной стала выход из строя деталей транспортных средств. После каждого случая была назначена прокурорская проверка.