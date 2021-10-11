Москва, 11 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. По итогам трёх кварталов 2021 года в России было продано на 15,1% больше новых автомобилей, чем за тот же период 2020 года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на Комитет автопроизводителей (АЕБ).

Дмитрий Туркин ИА Красная Весна Автомобили

За период с января по сентябрь 2021 года на российском авторынке было продано 1 260 111 новых автомобилей, включая машины сегмента LCV (легкие коммерческие автомобили).

С начала 2021 года по сентябрь включительно продажи автомобилей Lada выросли до 268 849 экземпляров — на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта компания заняла первую строчку по числу проданных в стране новых машин. Доля компании на российском авторынке составляет 21%.

На втором месте по количеству продаж в РФ находятся модели Kia с результатом 159 729 реализованное авто. Это на 14,5% больше, чем в январе — сентябре 2020 года. Тройку лидеров замыкает Hyundai. За отчетный период модели этой компании приобрели 132 183 российских автолюбителя — на 15,9% больше, чем год назад.

Напомним, в сентябре 2021 года в России продажи новых автомобилей (легковых машин и авто сегмента LCV) упали на 22,6%, до 119 485 экземпляров.

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