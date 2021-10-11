Уфа, 11 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

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Сообщается, что утром 10 октября в Кумертау на первом км автотрассы Кумертау-Ермолаево автомобиль «Opel Astra», за рулем которого находился 19-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся.

Отмечается, что водитель этого автотранспортного средства и его 18-летняя пассажирка доставлены в больницу.

«Известно, что молодой человек получил водительские права летом текущего года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП пострадали шесть человек.