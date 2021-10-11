Уфа, 11 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:0.

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В составе СКА дубль оформил нападающий Владислав Цицюра. Ещё по шайбе забросили форварды Андрей Кузьменко, Линден Вей и Йоонас Кемппайнен.

Голкипер СКА Ларс Юханссон отыграл «на ноль», отразив все 25 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, на счету команды 23 очка. «Салават Юлаев» идёт на третьем месте Восточной конференции с 24 очками.

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