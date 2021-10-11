Новосибирск, 11 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Новосибирске по факту смерти мужчины в сауне возбудили уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бассейн

Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Установлено, что вечером 9 октября компания гостей находилась в помещении сауны банкетного комплекса в Центральном районе города. Во время отдыха один из посетителей получил удар током, взявшись за поручень лестницы бассейна. От полученных повреждений 30-летний мужчина скончался на месте», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия им способствовавших.